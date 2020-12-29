Украина получит 16 млн доз вакцины против COVID-19 в рамках COVAX – Немчинов

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что в рамках программы COVAX Украина получит 16 млн доз вакцины против коронавируса, а не 8, как сообщалось ранее.

Об этом он сказал в эфире телеканала “Дом”.

“Уже не 8, а 16 млн доз вакцины […] Потому что 8 млн – это количество доз, которое необходимо два раза колоть 4 млн граждан. 16 млн – это будет для 8 млн граждан. Это то, что в рамках COVAX Украина получит”, – сказал Немчинов.

Кроме того, по его словам, Украина также будет планово закупать сертифицированную вакцину, и граждане, которые не находятся в приоритетных списках для вакцинации, смогут вакцинироваться самостоятельно.