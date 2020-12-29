Украина получит 16 млн доз вакцины против COVID-19 в рамках COVAX – Немчинов

Об этом он сказал в эфире телеканала “Дом”.
“Уже не 8, а 16 млн доз вакцины […] Потому что 8 млн – это количество доз, которое необходимо два раза колоть 4 млн граждан. 16 млн – это будет для 8 млн граждан. Это то, что в рамках COVAX Украина получит”, – сказал Немчинов.
Кроме того, по его словам, Украина также будет планово закупать сертифицированную вакцину, и граждане, которые не находятся в приоритетных списках для вакцинации, смогут вакцинироваться самостоятельно.
Напомним, Министерство охраны здоровья Украины определило 9 приоритетных групп населения, которые будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.
- Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной для граждан.
- Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от коронавируса COVID-19, если вакцина будет платной. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.