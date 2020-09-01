Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
В частности, будет поставлены:
500 тыс. доз вакцины Vaxigrip tetra (производитель Франция, четырехвалентного)
45 тыс. доз вакцины Инфлювак (производитель Нидерланды, трехвалентного)
100 тыс. доз вакцины ДжиСи Флю (производитель Республика Корея, трехвалентного)
20 тыс. доз вакцины ДжиСи Флю Квадривалент (производитель Республика Корея, четырехвалентного).
Сообщается, что трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии этого эпидсезона, соответственно, четырехвалентной – от четырех.
В связи с постоянными антигенными изменениями вируса гриппа ВОЗ ежегодно обновляет свои рекомендации в состав вакцины. В этом году вакцины были разработаны с учетом прогноза ВОЗ по циркуляции таких штаммов:
вирус, подобный A / Guangdong-Maonan / SWL1536 / 2019 (H1N1) pdm09;
вирус, подобный A / Hong Kong / 2671/2019 (H3N2)
вирус, подобный В / Washington / 02/2019 (линия B Victoria)
вирус, подобный B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata).
В ЦОС докладывают, что от осложнений гриппа в течение прошлого эпидсезона умер 71 человек, гриппом и ОРВИ переболело 4,9 млн человек (12,9% населения), 63% из которых – дети до 17 лет.
Прошлого эпидсезона в Украину было поставлено 500 тыс. доз вакцин от гриппа, однако вакцинировались лишь 238 079 человек (0,6% населения), доля детей среди привитых составляет 10,5%.
- Напомним, Россия утверждает, что разработала “первую в мире вакцину” против COVID-19.
- Всемирная организация здравоохранения, а также ряд европейских стран и учреждений здравоохранения выразили недоверие этой вакцине, учитывая скорость ее разработки.
- В частности, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новая вакцина от коронавируса, которую создали в России, вряд ли безопасна и эффективна.
- В Германии раскритиковали и поставили под сомнение заявление России о создании первой в мире вакцины против нового коронавируса COVID-19.
- Во Франции также сомневаются, что осенью мир начнет делать прививки российской вакциной.