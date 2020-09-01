К эпидемическому сезону 2020-2021 годов в Украине поставят 665 тыс. вакцин от гриппа из Франции, Нидерландов и Южной Кореи.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

В частности, будет поставлены:

500 тыс. доз вакцины Vaxigrip tetra (производитель Франция, четырехвалентного)

45 тыс. доз вакцины Инфлювак (производитель Нидерланды, трехвалентного)

100 тыс. доз вакцины ДжиСи Флю (производитель Республика Корея, трехвалентного)

20 тыс. доз вакцины ДжиСи Флю Квадривалент (производитель Республика Корея, четырехвалентного).

Сообщается, что трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии этого эпидсезона, соответственно, четырехвалентной – от четырех.

В связи с постоянными антигенными изменениями вируса гриппа ВОЗ ежегодно обновляет свои рекомендации в состав вакцины. В этом году вакцины были разработаны с учетом прогноза ВОЗ по циркуляции таких штаммов:

вирус, подобный A / Guangdong-Maonan / SWL1536 / 2019 (H1N1) pdm09;

вирус, подобный A / Hong Kong / 2671/2019 (H3N2)

вирус, подобный В / Washington / 02/2019 (линия B Victoria)

вирус, подобный B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata).

В ЦОС докладывают, что от осложнений гриппа в течение прошлого эпидсезона умер 71 человек, гриппом и ОРВИ переболело 4,9 млн человек (12,9% населения), 63% из которых – дети до 17 лет.

Прошлого эпидсезона в Украину было поставлено 500 тыс. доз вакцин от гриппа, однако вакцинировались лишь 238 079 человек (0,6% населения), доля детей среди привитых составляет 10,5%.