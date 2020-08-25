Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона № 0063 проголосовали 248 нардепов.
Законопроект был разработан с целью вступления в силу для Украины международных договоров относительно получения макрофинансовой (кредитной) помощи Евросоюза в сумме до 1,2 млрд евро (речь идет о меморандуме о взаимопонимании и кредитном соглашении).
Украина и Евросоюз подписали меморандум и кредитное соглашение относительно получения нашей страной макрофинансовой помощи ЕС 23 июля.
Программа макрофинансовой помощи продлится 12 месяцев и будет предусматривать выплату двух траншей по 600 млн евро каждый.
Предполагается, что выделение первого транша возможно сразу после вступления в силу меморандума о взаимопонимании и кредитного соглашения
Получение второго транша станет возможным после выполнения украинской стороной “ряда специальных условий” и после проведения Еврокомиссией оценки о выполненных обязательствах.
Так, меморандумом предусмотрено восемь обязательств украинской стороны для получения второй части макрофинансовой помощи:
• повышение прозрачности и эффективности медицинских закупок;
• внедрение реформы налоговой и таможенной администраций и реализация планов налоговой и таможенной реформ;
• усиление независимости, добропорядочности, эффективного функционирования судебной власти;
• усиление прозрачности и эффективности системы государственного управления, а также независимости и эффективности работы антикоррупционных органов и прокуратуры;
• расширение полномочий частных исполнителей; восстановление активов в государственных банках;
• принятие в первом чтении проекта закона о создании нового агентства (органа) для расследования серьезных экономических и финансовых преступлений;
• введение нормативно-правовой базы корпоративного управления для государственных предприятий;
• улучшение функционирования рынка газа.
Голосование нардепов приветствовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
“Верховная Рада ратифицировала меморандум и кредитное соглашение на получение “исключительной” макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,2 млрд евро. Благодарны парламентариям за поддержку. Это решение позволит Украине уже сейчас получить первый транш суммой 600 млн евро”, – отметил он.
- Ранее Еврокомиссия согласовала меморандумы о взаимопонимании по программам макрофинансовой помощи с 8 странами, включая Украину.