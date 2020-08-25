Верховная Рада Украины сегодня ратифицировала соглашение, необходимое для получения нашей страной 1,2 млрд евро кредита от Европейского союза.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 0063 проголосовали 248 нардепов.

Законопроект был разработан с целью вступления в силу для Украины международных договоров относительно получения макрофинансовой (кредитной) помощи Евросоюза в сумме до 1,2 млрд евро (речь идет о меморандуме о взаимопонимании и кредитном соглашении).

Украина и Евросоюз подписали меморандум и кредитное соглашение относительно получения нашей страной макрофинансовой помощи ЕС 23 июля.

Программа макрофинансовой помощи продлится 12 месяцев и будет предусматривать выплату двух траншей по 600 млн евро каждый. Предполагается, что выделение первого транша возможно сразу после вступления в силу меморандума о взаимопонимании и кредитного соглашения

Получение второго транша станет возможным после выполнения украинской стороной “ряда специальных условий” и после проведения Еврокомиссией оценки о выполненных обязательствах.

Так, меморандумом предусмотрено восемь обязательств украинской стороны для получения второй части макрофинансовой помощи:

• повышение прозрачности и эффективности медицинских закупок;

• внедрение реформы налоговой и таможенной администраций и реализация планов налоговой и таможенной реформ;

• усиление независимости, добропорядочности, эффективного функционирования судебной власти;

• усиление прозрачности и эффективности системы государственного управления, а также независимости и эффективности работы антикоррупционных органов и прокуратуры;

• расширение полномочий частных исполнителей; восстановление активов в государственных банках;

• принятие в первом чтении проекта закона о создании нового агентства (органа) для расследования серьезных экономических и финансовых преступлений;

• введение нормативно-правовой базы корпоративного управления для государственных предприятий;

• улучшение функционирования рынка газа.

Голосование нардепов приветствовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Верховная Рада ратифицировала меморандум и кредитное соглашение на получение “исключительной” макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,2 млрд евро. Благодарны парламентариям за поддержку. Это решение позволит Украине уже сейчас получить первый транш суммой 600 млн евро”, – отметил он.