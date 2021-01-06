Кабинет Министров одобрил распоряжение о заключении соглашения с Японией о предоставлении гранта на закупку специального оборудования для медучреждений Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

“На внеочередном заседании Кабинет министров принял проект распоряжения о заключении Соглашения (в форме обмена нотами) между правительством Украины и правительством Японии о предоставлении Кабмину гранта непроектного типа на закупку специального оборудования для медицинских учреждений Государственной пограничной службы Украины”, – написал он.

В документе предусмотрено предоставление Украине гранта на сумму 200 млн японских иен (около 55 млн. гривен) на приобретение спецоборудования для медучреждений Госпогранслужбы.