Украина получит вакцину от COVID-19 для 20% населения, – Ляшко

Украина получит вакцину от коронавируса в объемах, которые покроют 20% населения, по доступной цене или бесплатно.

Об этом написал главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

По его словам, на конец июля 139 вакцин в мире находятся на этапе доклинических исследований. Клинические испытания начались для 25 препаратов, из которых 6 максимально приблизились к практическому применению и находятся на 3 стадии испытаний.

“Благодаря этому сотрудничеству Украина получит вакцину в объемах, что покроет 20% населения (траншами), по доступной цене или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска”, – написал Ляшко.

Главный санврач также отметил, что сейчас невозможно определить, какой именно будет вакцина, как по типу, так и по способу и количества введений.