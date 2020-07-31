Covid-19 Украина

обновлено 31.07.2020 в 14:02

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Украина получит вакцину от COVID-19 для 20% населения, – Ляшко

Украина получит вакцину от коронавируса в объемах, которые покроют 20% населения, по доступной цене или бесплатно.

Пятница, 31 июля 2020, 08:03

Об этом написал главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

По его словам, на конец июля 139 вакцин в мире находятся на этапе доклинических исследований. Клинические испытания начались для 25 препаратов, из которых 6 максимально приблизились к практическому применению и находятся на 3 стадии испытаний.

“Благодаря этому сотрудничеству Украина получит вакцину в объемах, что покроет 20% населения (траншами), по доступной цене или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска”, – написал Ляшко.

Главный санврач также отметил, что сейчас невозможно определить, какой именно будет вакцина, как по типу, так и по способу и количества введений.

  • В ВОЗ считают, что вакцина от коронавируса может быть готова в середине 2021 года.
  • Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вакцина от коронавируса COVID-19, которая разрабатывается китайской компанией, ориентировочно будет стоить 1 тысячу гривен.
Теги: вакцина, Виктор Ляшко, ВООЗ, Коронавирус, Украина

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