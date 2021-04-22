Україна отримає від МБРР 2,5 млрд гривень на боротьбу з епідемією COVID-19

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

“Українська система охорони здоров’я отримає додатково 2,5 млрд гривень від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Вчора Кабінет Міністрів погодив запропонований Міністерство охорони здоров’я угоду про позику в рамках проєкту екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні”, – сказала заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

За її словами, за ці кошти передбачається купівля вакцин на суму близько 840 млн гривень.

“Додатково угодою передбачені логістика, закупівля обладнання для зберігання, для холодових ланцюжків, а також проведення тренінгів по утилізації відходів”, – сказала заступниця міністра.

Також гроші направлять на оновлення холодильників в пунктах щеплень.

“Близько 900 млн гривень отримає загальний фонд державного бюджету за виконання DLI-показників”, – сказала Шаталова.