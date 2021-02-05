Об этом шла речь на совещании президента Владимира Зеленского и главы министра охраны здоровья Максима Степанова, сообщает пресс-служба президента.
Степанов сообщил Зеленскому, что в пятницу, 5 февраля, Украина получила подтверждения на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. Поставки начнутся с февраля 2021 года.
Глава МОЗ сообщил, что достигнута договоренность о поставках вакцин, которые производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия). Полученное подтверждение будет реализовано в рамках контракта между Serum Institute и посредником Crown Agents.
Вакцина от коронавируса от компании Novavax успешно прошла финальную стадию клинических испытаний и показала 89,3% эффективности. Это вакцина на основе белковых субъединиц. Для одного пациента нужны две дозы.
Вакцина от AstraZeneca — это векторная вакцина (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах. Однако AstraZeneca не хватает производственных мощностей, чтобы обеспечить страны ЕС своей вакциной, поэтому поставки сократили на 60%. Она тоже рассчитана на две инъекции одному пациенту.
- 29 января государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила Календарный план вакцинации от коронавируса на 2021 год. По плану, вакцинация должна начаться в феврале.
- В этом же месяце Україна должна получить 117 доз м-РНК вакцини от Pfizer-BioNTech американского производства. Ее эффективность составляет 95%.
- Ранее Министерство охраны здоровья Украины определило 9 приоритетных групп населения, будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.