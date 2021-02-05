Украина получила подтверждение на поставки 12 млн доз вакцин от коронавируса от компаний AstraZeneca (Великобритания) и Novavax (США).

Об этом шла речь на совещании президента Владимира Зеленского и главы министра охраны здоровья Максима Степанова, сообщает пресс-служба президента.

Степанов сообщил Зеленскому, что в пятницу, 5 февраля, Украина получила подтверждения на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. Поставки начнутся с февраля 2021 года.

Глава МОЗ сообщил, что достигнута договоренность о поставках вакцин, которые производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия). Полученное подтверждение будет реализовано в рамках контракта между Serum Institute и посредником Crown Agents.

Вакцина от коронавируса от компании Novavax успешно прошла финальную стадию клинических испытаний и показала 89,3% эффективности. Это вакцина на основе белковых субъединиц. Для одного пациента нужны две дозы.

Вакцина от AstraZeneca — это векторная вакцина (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах. Однако AstraZeneca не хватает производственных мощностей, чтобы обеспечить страны ЕС своей вакциной, поэтому поставки сократили на 60%. Она тоже рассчитана на две инъекции одному пациенту.