До України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Про це сповістив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, інформує пресслужба МОЗ України.

У п’ятницю, 30 квітня, до аеропорту “Бориспіль” прибула партія в кількості 500 тисяч доз, якої має вистачити для вакцинації 250 тисяч осіб.

Загалом Україною законтрактовано 1 мільйон 915 тисяч доз цієї вакцини.

Нагадаємо, в Україні почали робити щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac 13 квітня. Перша отримана партія — 215 тисяч доз.

Цю вакцину використовують, аби робити щеплення:

поліціянтам;

маломобільним групам населення;

особам, що доглядають за маломобільними групами населення;

олімпійцям;

паралімпійцям;

людям, які братимуть безпосередню участь у зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО).

Що відомо про вакцину від Sinovac?

Ефективність. CoronaVac – це вакцина на основі інактивованих часток вірусу SARS-CoV-2.

Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Схоже працюють, наприклад, вакцини проти поліомієліту, дифтерії.

Вакцину Sinovac Biotech водять внутрішньом’язово. Згідно з даними на сайті МОЗ України, для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у 14-28 днів.

Впродовж проходження цією вакциною 3-ої, останньої фази клінічних досліджень, яка тривала в Китаї (одночасно з масовою вакцинацією цим препаратом), у Бразилії, Чилі, Індонезії, Філіппінах і Туреччині, дані про її ефективність разюче відрізнялися.

В Індонезії за результатами дослідження ефективність вакцини CoronaVac визначили на рівні 65,3%.

Бразильський біомедичний дослідницький центр Інститут Бутантан 23 грудня із затримкою та не передаючи Sinovac повні результати випробовувань заявив, що ефективність перевищує 50% і може сягати 90%. Це викликало чимало запитань щодо прозорості досліджень. Вже в січні Інститут Бутантан оновив свої дані. Там заявили, шо “загальна ефективність” вакцини ледь перевищує 50%.

А за підсумками випробувань у Туреччині вакцина показала ефективність у 83,5%.

Водночас у МОЗ України заявили, що, за результатами досліджень, наявних на 25 березня 2021 року, ефективність китайської вакцини CoronaVac становить 83,5%, але після щеплення двома дозами.

Можливі побічні реакції від вакцини CoronaVac:

почервоніння, біль та набряк у місці уколу;

лихоманка чи озноб;

головний біль, біль у м’язах чи суглобах, біль у животі, біль у горлі;

кашель чи нежить;

блювота чи нудота, діарея;

втомлюваність, сонливість;

алергічні реакції на шкірі, слизовій оболонці;

склерома;

спазми м’язів;

набряки повік, почервоніння очей.

У МОЗ запевнили, що ці побічні ефекти є нормою та зникають через кілька днів після щеплення.

Що відомо про вакцинацію проти коронавірусу в Україні?

24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини. Щеплення робили вакциною Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Індія призупинила експорт вакцини, але головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що українці, котрі були щеплені вакциною Covishield, зможуть отримати другу дозу наприкінці травня 2021 року.

16 квітня до України доставили першу партію вакцини Pfizer/BioNTech. Партія — 117 тисяч доз. Вакцинація препаратом розпочалася 18 квітня.

7 квітня на засіданні уряду Максим Степанов заявив, що в Україні потрібно робити 6 млн щеплень проти коронавірусу COVID-19 на місяць, щоб охопити вакцинацією 70% українців до кінця 2021 року.

Поки ж зроблено трохи більше ніж 450,6 тисяч щеплень, переважно — вакциною Covishield. Другу дозу отримали 5 осіб, дві з них — за кордоном.

Очільник МОЗ Максим Степанов заявляв, що Україна розраховує загалом отримати 32 млн доз вакцин проти коронавірусу.