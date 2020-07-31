Министерство иностранных дел Украины получило список задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании Вагнера и теперь проверяет их на возможную причастность к преступлениям против нашего государства.

Об этом сегодня на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Список задержанных Беларусью граждан мы получили, и МИД Беларуси обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения этими лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях. Я хочу подчеркнуть, что здесь вопрос не только в том, сколько там украинцев и кто они, а вопрос шире. Также действительно очень важно установить, кто из участников этого списка участвовал в вооруженных действиях на стороне оккупационных сил, незаконных вооруженных формирований, и, собственно говоря, причастны ли они к совершению тех или иных преступлений”, – сказал он.

Кулеба также отметил, что боевиков с украинским гражданством там ни семеро.

“Мы должны проверить весь список того, что возможно кто-то во время задержания представил паспорт гражданина Украины или России, поэтому по списку надо по каждому индивидуально пройтись и тогда уже можно переходить к большей конкретике”, – уточнил Кулеба.

Накануне стало известно, что правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”.

В одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека, еще один выявлен и задержан на юге страны.

Как известно, наемники ЧВК “Вагнера” принимали участие в военных действиях на Донбассе против украинских войск, о чем неоднократно сообщала Служба безопасности Украины. Также СМИ сообщали об участии “вагнеровцев” в боях в Сирии.