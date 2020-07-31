Об этом сегодня на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
“Список задержанных Беларусью граждан мы получили, и МИД Беларуси обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения этими лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях. Я хочу подчеркнуть, что здесь вопрос не только в том, сколько там украинцев и кто они, а вопрос шире. Также действительно очень важно установить, кто из участников этого списка участвовал в вооруженных действиях на стороне оккупационных сил, незаконных вооруженных формирований, и, собственно говоря, причастны ли они к совершению тех или иных преступлений”, – сказал он.
Кулеба также отметил, что боевиков с украинским гражданством там ни семеро.
“Мы должны проверить весь список того, что возможно кто-то во время задержания представил паспорт гражданина Украины или России, поэтому по списку надо по каждому индивидуально пройтись и тогда уже можно переходить к большей конкретике”, – уточнил Кулеба.
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Накануне стало известно, что правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”.
В одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека, еще один выявлен и задержан на юге страны.
Как известно, наемники ЧВК “Вагнера” принимали участие в военных действиях на Донбассе против украинских войск, о чем неоднократно сообщала Служба безопасности Украины. Также СМИ сообщали об участии “вагнеровцев” в боях в Сирии.
- Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что Киев может потребовать выдачи уроженцев Украины, задержанных в Беларуси вместе с другими боевиками российской частной военной компании “Вагнер”.
- В Беларуси в отношении задержанных боевиков российской частной военной компании “Вагнер” открыто уголовное дело по статье “подготовка терактов”.