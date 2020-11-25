Союз европейских футбольных ассоциаций присудил техническое поражение сборной Украины со счетом 0: 3 за скандально отмененный 17 ноября матч Лиги наций против команды Швейцарии.

Об этом сообщает сайт УАФ.

Ранее поединок сборной Украины со сборной Швейцарии в Лиге наций отменили из-за случаев коронавируса у игроков команды Андрея Шевченко.

По итогам рассмотрения дела Апелляционный комитет УЕФА решил признать, что матч Швейцария – Украина не состоялся по вине сборной Украины по футболу, и зачислить ей техническое поражение со счетом 0: 3.

Тем самым подопечные Андрея Шевченко заняли последнее, четвертое место в своей группе Лиги наций, уступив Швейцарии по личным встречам (у обеих команд по шесть очков), и вылетели из элитного дивизиона Лиги наций.

Вице-президент УАФ, генеральный секретарь ассоциации Юрий Записоцкий заявил: “После получения резолютивной части решения Апелляционного комитета УЕФА УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью”.

Поединок между Украиной и Швейцарией должен был состояться 17 ноября в 21:45 по киевскому времени. Команда Шевченко была готова выйти на поле в составе более 13 игроков, что соответствует регламенту.