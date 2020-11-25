Об этом сообщает сайт УАФ.
Ранее поединок сборной Украины со сборной Швейцарии в Лиге наций отменили из-за случаев коронавируса у игроков команды Андрея Шевченко.
По итогам рассмотрения дела Апелляционный комитет УЕФА решил признать, что матч Швейцария – Украина не состоялся по вине сборной Украины по футболу, и зачислить ей техническое поражение со счетом 0: 3.
Тем самым подопечные Андрея Шевченко заняли последнее, четвертое место в своей группе Лиги наций, уступив Швейцарии по личным встречам (у обеих команд по шесть очков), и вылетели из элитного дивизиона Лиги наций.
Вице-президент УАФ, генеральный секретарь ассоциации Юрий Записоцкий заявил: “После получения резолютивной части решения Апелляционного комитета УЕФА УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью”.
Поединок между Украиной и Швейцарией должен был состояться 17 ноября в 21:45 по киевскому времени. Команда Шевченко была готова выйти на поле в составе более 13 игроков, что соответствует регламенту.
- У троих футболистов сборной Украины обнаружили коронавирус COVID-19. Так, согласно полученным утром результатам ПЦР-тестирования, проведенного вчера вечером, положительными оказались четыре теста – игроков Руслана Малиновского, Сергея Кривцова, Жуниора Мораеса и тренера по физподготовке Ивана Баштового.