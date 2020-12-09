Европейская комиссия от имени Евросоюза сегодня предоставила Украине 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с эпидемией коронавируса COVID-19.

Об этом проинформировали в пресс-службе Еврокомиссии.

“Эта выплата будет способствовать макрофинансовой стабильности в Украине, позволяя ей выделять ресурсы на смягчение серьезных негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса. Это реальная демонстрация солидарности ЕС со своим соседом и партнером”, – отмечается в сообщении.

В Еврокомиссии уточнили, что первая выплата “не зависит от выполнения каких-либо конкретных условий”, но выдача второго транша будет напрямую зависеть от выполнения восьми конкретных обязательств, которые касаются: управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями.

“Украина по-прежнему занимает важное место в европейской повестке дня. Это наша соседняя страна, и она принадлежит к Европе. Мы стремимся предложить политическую, финансовую и техническую поддержку, особенно в это время кризиса, в качестве ответа на пандемию COVID-19 и преодоления социальных и экономических последствий”, – подчеркнул исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

В Министерстве финансов Украины подтвердили получение первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Помощь предоставлена “в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года”.

“Для предоставления транша Европейская комиссия осуществила размещение собственных облигаций с отрицательной доходностью -0,143%, благодаря чему после отчислений комиссий за выпуск, Украина фактически получила 623,5 млн евро”, – уточнили в Минфине.

Полученные средства планируется направить “на финансирование расходов государственного бюджета, что будет способствовать поддержанию финансовой стабильности в Украине”.

Стоит отметить, что Украина и Евросоюз подписали меморандум и кредитное соглашение относительно получения нашей страной макрофинансовой помощи ЕС в сумме 1,2 млрд евро 23 июля 2020 года. Программа предусматривает выплату двух траншей по 600 млн евро каждый.

Тогда отмечалось, что получение второго транша станет возможным после выполнения украинской стороной “ряда специальных условий” и после проведения Еврокомиссией оценки о выполненных обязательствах. Речь идет о следующих обязательствах:

• повышение прозрачности и эффективности медицинских закупок;

• внедрение реформы налоговой и таможенной администраций и реализация планов налоговой и таможенной реформ;

• усиление независимости, добропорядочности, эффективного функционирования судебной власти;

• усиление прозрачности и эффективности системы государственного управления, а также независимости и эффективности работы антикоррупционных органов и прокуратуры;

• расширение полномочий частных исполнителей; восстановление активов в государственных банках;

• принятие в первом чтении проекта закона о создании нового агентства (органа) для расследования серьезных экономических и финансовых преступлений;

• введение нормативно-правовой базы корпоративного управления для государственных предприятий;

• улучшение функционирования рынка газа.

Сегодня в Минфине Украины проинформировали, что Киев продолжает работу над выполнением обязательств для получения 2-го транша путем реализации структурных реформ в таких сферах:

• управление государственными финансами;

• должное управление и верховенство права; улучшение бизнес-климата;

• секторальные реформы и государственные предприятия.

В Минфине уточнили, что общая сумма льготной кредитной помощи ЕС, полученной Украиной в течение 2014 – 2020 гг. в рамках пяти программ достигла 4,41 млрд евро.