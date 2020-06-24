США передали Украине ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin и вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 млн долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

“В Украину в рамках пилотного проекта 16 июня с программой правительства США “Международные военные продажи” поступила первая партия груза по контракту, подписанному в декабре 2019 года, а именно – ракеты к противотанковым ракетным комплексам “Джавелин” и вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 млн долларов США”, – говорится в сообщении.

В частности, для нужд Вооруженных сил Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin.

Отмечается, что проект предусматривает поставку для ВСУ комплекса вооружения, его обслуживания и предоставления сопутствующих услуг по подготовке личного состава для надежной и эффективной эксплуатации противотанковых комплексов на протяжении всего жизненного цикла. Поставка остальных товаров военного назначения в соответствии с договоренностями предусмотрена в 2021-2022 годах.

“Реализация контракта на общую сумму более 36,5 млн долларов США является значительным шагом развития украинско-американского стратегического сотрудничества в поддержку обороноспособности Украины и открывает новые перспективы к осуществлению Министерством обороны Украины прямых внешнеэкономических договоренностей в области вооружения и военной техники с государствами-партнерами”, – добавили в ведомстве.