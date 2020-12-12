Украина получит 8 млн доз COVID-вакцины бесплатно, – Ляшко

В субботу, 12 декабря, Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его данным, Украина, кроме запланированных закупок вакцины за бюджетные средства, гарантированно получит более 8 млн доз вакцины бесплатно.

Также COVAX обеспечит бесплатные шприцы для инъекций. МОЗ уже работает над обеспечением пунктов прививок специальным холодильным оборудованием.

“Ни одна вакцина в мире не разрабатывалась так быстро, как вакцина от COVID-19. И это реально беспрецедентный факт! Это дает надежду на дальнейшие научные изобретения в профилактике инфекционных болезней “, – отметил Ляшко.