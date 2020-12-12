Covid-19 Украина

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Украина получит 8 млн доз COVID-вакцины бесплатно, – Ляшко

В субботу, 12 декабря, Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

Суббота, 12 декабря 2020, 15:08

Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его данным, Украина, кроме запланированных закупок вакцины за бюджетные средства, гарантированно получит более 8 млн доз вакцины бесплатно.

Также COVAX обеспечит бесплатные шприцы для инъекций. МОЗ уже работает над обеспечением пунктов прививок специальным холодильным оборудованием.

“Ни одна вакцина в мире не разрабатывалась так быстро, как вакцина от COVID-19. И это реально беспрецедентный факт! Это дает надежду на дальнейшие научные изобретения в профилактике инфекционных болезней “, – отметил Ляшко.

  • В субботу, 12 декабря, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине хотят делать не менее 1 миллиона тестов на коронавирус ежемесячно.
  • Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
  • В Министерстве охраны здоровья Украины рассчитывают, что ужесточение карантина (локдаун) в январе позволит сократить заболеваемость коронавирусом COVID-19 на 40-50%.
Теги: COVAX, вакцина, Коронавирус, Ляшко

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