Украина получит 8 млн доз COVID-вакцины бесплатно, – Ляшко

Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его данным, Украина, кроме запланированных закупок вакцины за бюджетные средства, гарантированно получит более 8 млн доз вакцины бесплатно.
Также COVAX обеспечит бесплатные шприцы для инъекций. МОЗ уже работает над обеспечением пунктов прививок специальным холодильным оборудованием.
“Ни одна вакцина в мире не разрабатывалась так быстро, как вакцина от COVID-19. И это реально беспрецедентный факт! Это дает надежду на дальнейшие научные изобретения в профилактике инфекционных болезней “, – отметил Ляшко.
- В субботу, 12 декабря, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине хотят делать не менее 1 миллиона тестов на коронавирус ежемесячно.
- Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
- В Министерстве охраны здоровья Украины рассчитывают, что ужесточение карантина (локдаун) в январе позволит сократить заболеваемость коронавирусом COVID-19 на 40-50%.