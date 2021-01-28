Украина получит широкий доступ к COVID-вакцинам в 2023 году, – The Economist

Украинцам не стоит ожидать получения широкого доступа к вакцине от коронавируса до 2023 года.

Об этом свидетельствуют последние данные The Economist Intelligence Unit (EIU).

Специалисты проанализировали информацию об ожидаемом прогрессе вакцинации от коронавируса в странах-членах Европейского Союза. При этом учитывались данные контрактов поставки, ограничения, процент людей, которые отказываются от вакцинации, население и количество медицинского персонала на Западе.

Таким образом был сформирован аналитический отчет, в котором утверждается, что 85% развивающихся стран, будут лишены возможности начать массовую вакцинацию в течение ближайших двух лет. Среди этих стран и Украины.

Вместе с Украиной до 2023 года широкого доступа к COVID-вакцинам не будут иметь Боливия, Парагвай, Венесуэла, Никарагуа, Гондурас и большинство стран Африки.

“Некоторые из этих стран, особенно бедные с большим количеством молодого населения, могут потерять мотивацию к распространению вакцин, особенно в случае, если болезнь быстро распространяется или расходы, связанные с ее доставкой, окажутся слишком высокими”, – заявила глава департамента прогнозов EIU Агате Демаре.

Развивающиеся страны, в основном ожидают поставки вакцин через COVAX. Однако эти поставки будут замедленными и зависеть от течения вакцинации в развитых странах.

Несмотря на начало вакцинации в развитых странах мира, потребуется некоторое время для процесса массовой иммунизации.

The Economist также отмечает, что некоторые богатые страны заказать слишком большое количество вакцины. При этом стоимость программы массовой иммунизации для развивающихся стран, до сих пор не регулируется.

Согласно прогнозу издания, большинство состоятельных государств вакцинируют приоритетные группы населения до конца марта, а остальные государства сделают это до конца июня. Этот процесс должен улучшить мировые экономические перспективы уже со второй половины 2021 года.

Процесс массовой вакцинации во многих странах со средним уровнем достатка, в частности в Китае и Индии, может растянуться до конца 2022 года.

Также издание отметило явление “вакцинной дипломатии”. В частности, речь идет о том, что Россия и Китай разворачивают производство своих вакцин за пределами стран, продвигая политические интересы.

“Во время распространения вакцины и Россия, и Китай будут пытаться применить транзакционный подход, используя вакцины от коронавируса как разменную монету для продвижения своих стратегических интересов”, – говорит Демари.