На следующей неделе в Украине появятся точные тесты на COVID-19, которые способны за считанные минуты выявить вирус в организме человека без применения специального лабораторного оборудования.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.

Эти тесты были признаны Всемирной организацией здравоохранения и рекомендованы для массового тестирования. Государство уже договорилось о закупке таких тест-систем.

“Мы делаем все возможное, чтобы в ближайшее время на следующей неделе в Украине уже появились эти тесты, которые будут бесплатными для людей, могут тестироваться семейным врачом, мобильной бригадой”, – отметил он.

По словам Ляшко, такой тест способен показать точный результат уже через 15-30 минут. Его точность такая же, как у стандартного ПЦР-теста.