Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.
Эти тесты были признаны Всемирной организацией здравоохранения и рекомендованы для массового тестирования. Государство уже договорилось о закупке таких тест-систем.
“Мы делаем все возможное, чтобы в ближайшее время на следующей неделе в Украине уже появились эти тесты, которые будут бесплатными для людей, могут тестироваться семейным врачом, мобильной бригадой”, – отметил он.
По словам Ляшко, такой тест способен показать точный результат уже через 15-30 минут. Его точность такая же, как у стандартного ПЦР-теста.
- В Министерстве здравоохранения заявили, что введение жесткого локдауна – это резервный вариант. Его рассмотрят, только если нельзя будет ограничиться более мягкими мерами. Украинская система здравоохранения может справиться и при показателе в 10 тысяч случаев в сутки.