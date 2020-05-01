Украина ожидает получить в 2020 году от Международного валютного фонда двух траншей общей суммой в 3,5 млрд долларов.

Об этом в эфире ток-шоу “Право на владу” заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

“Из того, что нам известно о переговорах (с МВФ — ред.), речь идет о предоставлении двух траншей в 2020 году. Это 1,75 и 1, 85 млрд долларов, то есть вместе 3,5 [долларов]. А общая программа предоставляется МВФ на 8 млрд [долларов]”, — сказал он.

По словам Гетманцева, программа МВФ позволит стране не только получить средства, и дать “сигнал” инвесторам.

“Но что такое программа с МВФ? Что такое кредит от МВФ? Это не просто дешевые деньги, под небольшие проценты. Это мощный сигнал инвесторам, заемщикам, которые будут предоставлять деньги Украине на благоприятных условиях”, — добавил он.

Напомним, сейчас Национальный банк Украины ожидает утверждения Международным валютным фондом новой трехлетней программы для нашей страны. По словам главы НБУ Якова Смолия, на данный момент Фонд ожидает выполнения Украиной еще нескольких условий, в частности, принятии закона о рынке земли и закона, который запретит возвращение обанкротившихся банков на рынок. Это касается, в том числе, национализированного “ПриватБанка”.

Парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, известный как “антиколомойский”. В соответствии с ним будет запрещено возвращение национализированных банков их экс-владельцам. Ко второму чтению к документу подано более 16 тысяч правок.