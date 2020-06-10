Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

“Первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов мы ожидаем уже в этом месяце. Средства будут направлены в государственный бюджет для поддержки экономики и помощи людям”, – написал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что “зеленый свет” от МВФ подтверждает ответственность власти, в частности правительства по выполнению своих обязательств перед международными партнерами, а также преданность системным изменениям в стране.

“Все структурные маяки, которые прописаны в документе, Украина должна делать хоть с МВФ, хоть без него. Это та повестка дня, которую наша страна определила для развития комфортного государства. И сотрудничество с МВФ на ближайшие 18 месяцев даст нам возможность двигаться вперед как в этом вопросе, так и в отношениях с ЕС и другими международными партнерами”, – отметил премьер.