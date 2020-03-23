Об этом в своем видеообращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
“Продолжается активная и непрерывная работа, чтобы уже на этой неделе из Китая, Южной Кореи и многих других стран к нам прибыли дополнительные тест-системы ПЦР, респираторы, маски, быстрые тесты и аппараты искусственной вентиляции легких. Наша задача номер один — обеспечить украинцев всем необходимым”, — сказал Зеленский.
Также глава государства напомнил, что сегодня ночью самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт “Борисполь” (Киев) из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что в Украину в ближайшее время поставят тесты для диагностики коронавируса COVID-19 методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) для более 1 млн исследований.
- 22 марта в МОЗ сообщили, что в Украине зафиксировали 26 новых случаев инфицирования коронавирусом, а общее количество подтвержденных случаев достигло 73.
- 23 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве лабораторно подтверждены еще 4 случая COVID-19.