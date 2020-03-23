На этой неделе Украина должна получить тест-системы для выявления коронавируса COVID-19, аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты.

Об этом в своем видеообращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

“Продолжается активная и непрерывная работа, чтобы уже на этой неделе из Китая, Южной Кореи и многих других стран к нам прибыли дополнительные тест-системы ПЦР, респираторы, маски, быстрые тесты и аппараты искусственной вентиляции легких. Наша задача номер один — обеспечить украинцев всем необходимым”, — сказал Зеленский.

Также глава государства напомнил, что сегодня ночью самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт “Борисполь” (Киев) из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в Украину в ближайшее время поставят тесты для диагностики коронавируса COVID-19 методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) для более 1 млн исследований.