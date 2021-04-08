Украина направила материалы о военных преступлениях России в Офис прокурора Международного уголовного суда. Среди них — Иловайская трагедия и бои за Донецкий аэропорт.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

“Прокуроры Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора собрали факты и доказательства, подтверждающие вероломное убийство и ранение украинских военных во время событий в Иловайске 29 августа 2014 и при обороне Донецкого аэропорта 19-21 января 2015 года”, – пишет пресс-служба.

Отмечается, что сообщение подготовлено на основе материалов уголовных производств, фото и видео из открытых источников, а также собранных вещественных доказательств.

“Вероломные убийства и ранения военнослужащих Вооруженных сил и других военных формирований Украины происходили на фоне гуманитарных договоренностей. При обеспечении в районе Иловайска “зеленого коридора” для выхода из окружения украинских военнослужащих, которые сложили оружие, по ним, а также по автомобилю с символом “красного Креста”, были произведены интенсивные обстрелы. Это привело к гибели 366 украинских военных, 429 – получили ранения различной степени тяжести, 300 – попали в плен, 24 – пропали без вести”, – говорится в заявлении.

В ОГП также напомнили, что во время обороны Донецкого аэропорта так называемый “министр обороны ДНР” и ВС страны-оккупанта запросили режим “тишины” для эвакуации с поля боя тел погибших и раненых, но потом это перемирие использовали для скрытого минировании позиций ВСУ и вероломного подрыва мин. Тогда погибли 25 военнослужащих, 22 – захватили в плен, одного пленного убили.

“Вероломное убийство в условиях вооруженного конфликта является военным преступлением и нарушает статью 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949, запрещающего «убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству”, – отметили в прокуратуре.