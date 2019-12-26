Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Уточняется, что подозреваемому инкриминируется “отмывание” больше 10 миллионов евро, а также совершение других тяжких преступлений.
Также в пресс-службе заявили, что процедура экстрадиции преступника представителям правоохранительной системы Испании была успешно завершена.
“Важно, что выданное лицо разыскивалось испанскими партнерами с 2010 года и по их данным имело статус “вора в законе”, – сказано в сообщении.
В свою очередь пресс-служба полиции сообщает, что преступника зовут Батыр Бухарский.
“С 2017 года Батыр Бухарский находился в международном розыске за совершение преступлений на территории королевства Испании. Вместе с другими участниками организованной преступной группы он организовал схему по отмыванию денег, полученных преступным путем и легализованных путем приобретения недвижимости. В соответствии с законодательством Испании “вора в законе” ждет ответственность в виде лишения свободы сроком на 17 лет”, – сказано в сообщении.
В полиции рассказали, что Бухарский был “коронован вором в законе” в Москве в 1998 году и имел прозвище “Дед Хасан”.
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