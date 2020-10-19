В ночь на воскресенье, 25 октября, Украина перейдет на "зимнее время". Стрелки часов переведут на час назад.

Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В Украине стрелки часов переводят на один час назад ежегодно, в последнее воскресенье октября в 4:00, согласно постановлению Кабинета министров Украины №509 от 13 мая 1996 года.

Это происходит с целью экономии энергии. Предполагалось, что осенью 2012 года Украина в последний раз переведет время и останется во втором часовом поясе. Но Правительство этот вопрос так и не рассматривало, поэтому украинцы продолжают переводить часы дважды в год.