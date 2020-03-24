В ночь на воскресенье, 29 марта, Украина перейдет на летнее время.

Об этом говорится в сообщении Департамента технического регулирования и метрологии Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

“Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года №509″ О порядке исчисления времени на территории Украины” на территории Украины от 29 марта 2020 в 3 (три) часа по киевскому времени вводится летнее время переводом часовой стрелки на один час вперед”, – говорится в сообщении.

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В 2011 году Верховная Рада Украины пыталась отменить перевод часов на зимнее время, но это постановление было отменено.

Стоит отметить, что более 70 стран и территорий переводят время США, Канада, Мексика, все страны Европы (кроме Исландии, России и Беларуси), Куба, Иран, Сирия, Иордания, Ливан, Израиль, Палестина, большинство штатов в Австралии, Новой Зеландии, Чили, Бразилия, Парагвай.

В то же время от перехода на летнее время отказались Япония, Китай, Индия, Сингапур, Южная Корея, Тайвань.