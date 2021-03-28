В ночь с 27 на 28 марта, Украина перешла на летнее время.

Об этом сообщают #Буквы.

В частности, в 03:00 стрелки часов были переведены на час вперед.

Как известно, перевод часов (переход на “летнее” или “зимнее” время) происходит в нашей стране в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 “О порядке исчисления времени на территории Украины”.

Ежегодно в последнее воскресенье марта в 03:00 стрелка часов переводится на 1 час вперед, а в последнее воскресенье октября – в 04:00 – на 1 час назад.

Как Украина пыталась отменить “летнее” время

Стоит отметить, что Украина сделала шаг к отмене перехода на “летнее” время.

Так, первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук внес в парламент законопроект, предусматривающий отмену перевода стрелок часов.

Согласно документу, единым для всей территории Украины и всех сезонов предлагается установить киевское время, то есть Всемирное координированное время на Гринвичском меридиане плюс 2:00 (UTC+2). Это наше так называемое “зимнее” время, которое отвечает географическому часовому поясу.

Проект закона “призван обеспечить защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины, поскольку на временно оккупированных территориях Украины установлено время государства-агрессора – Российской Федерации”. Кроме того, он “направлен на защиту здоровья” украинцев, которые ежегодно вынуждены адаптироваться к “летнему” и “зимнему” времени.

Законопроект нардепы поддержали в первом чтении, однако для окончательного его принятия не хватило голосов (документ направили на повторное второе чтение).

Если документ все же примут, то в Украине больше не будет перехода на “летнее” время, а постоянно будет оставаться нынешнее “зимнее” время (UTC+2 по международной шкале).