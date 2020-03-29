Об этом рассказывают #Буквы.

Порядок исчисления времени на территории Украины определен постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года №509: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 03:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 04:00 на один час назад.

Читайте также: Почему переводят часы на летнее и зимнее время в Украине

Стоит отметить, что более 70 стран и территорий переводят время США, Канада, Мексика, все страны Европы (кроме Исландии, России и Беларуси), Куба, Иран, Сирия, Иордания, Ливан, Израиль, Палестина, большинство штатов в Австралии, Новой Зеландии, Чили, Бразилия, Парагвай.

В то же время от перехода на летнее время отказались Япония, Китай, Индия, Сингапур, Южная Корея, Тайвань.