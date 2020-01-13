Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Уточняется, что до 12-го января в банках принимались к исполнению документы для перевода средств, в которых указывался или счет по IBAN или пара реквизитов (счет и код банка). Теперь требуется указывать только счет по стандарту IBAN.

Номер счета содержит такие символы:

  • кода Украины (2 буквы)
  • контрольного разряда (2 цифры)
  • кода банка (6 цифр)
  • номер самого счета (от 5 до 19 символов).

Отмечается, что переход на стандарт IBAN разрешит гармонизировать украинское платежное пространство с платежным пространством европейским.

  • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверен, что укрепление гривны отражает спрос на национальную валюту и не может рассматриваться исключительно как негативное явление, ведь имеет свои плюсы и минусы.
  • Алексей Гончарук выразил мнение, что в 2020 году тенденция на укрепление курса гривны сохранится.