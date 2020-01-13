Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Уточняется, что до 12-го января в банках принимались к исполнению документы для перевода средств, в которых указывался или счет по IBAN или пара реквизитов (счет и код банка). Теперь требуется указывать только счет по стандарту IBAN.

Номер счета содержит такие символы:

кода Украины (2 буквы)

контрольного разряда (2 цифры)

кода банка (6 цифр)

номер самого счета (от 5 до 19 символов). Отмечается, что переход на стандарт IBAN разрешит гармонизировать украинское платежное пространство с платежным пространством европейским.