Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Уточняется, что до 12-го января в банках принимались к исполнению документы для перевода средств, в которых указывался или счет по IBAN или пара реквизитов (счет и код банка). Теперь требуется указывать только счет по стандарту IBAN.
Номер счета содержит такие символы:
- кода Украины (2 буквы)
- контрольного разряда (2 цифры)
- кода банка (6 цифр)
- номер самого счета (от 5 до 19 символов).
Отмечается, что переход на стандарт IBAN разрешит гармонизировать украинское платежное пространство с платежным пространством европейским.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверен, что укрепление гривны отражает спрос на национальную валюту и не может рассматриваться исключительно как негативное явление, ведь имеет свои плюсы и минусы.
- Алексей Гончарук выразил мнение, что в 2020 году тенденция на укрепление курса гривны сохранится.