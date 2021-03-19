Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
В частности, в Украине зафиксировали 15 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это является самым высоким показателем новых заражений и в мире, и в Европе.
На втором месте в мире находится Чехия с 10 576 новыми случаями коронавируса, на третьем – Мексика, в которой зафиксировано 6 726 случаев.
Далее следуют: Бельгия (4 659), Пакистан (3 449), Казахстан (1 264), Армения (891) и Боливия (885).
В десятку также попали Гондурас (525) и Южная Корея (463).
За сутки от коронавируса умерли 1 183 человек, за все время пандемии – 2 703 759. Болеют на данный момент 21 014 042 человек, в то же время, выздоровели – 98 687 009.
Стоит отметить, что ряд стран, таких как США, Бразилия и Россия, по состоянию на 10:00, еще не предоставили данные о своих новых случаях COVID-19.
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