Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти білорусів, які підтримують режим невизнаного президента Олександра Лукашенка.

Про це в ефірі каналу Україна 24 повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Пакет санкцій вже передали на розгляд до Ради національної безпеки і оборони України.

“Уряд України солідаризувався з позицією своїх міжнародних партнерів, насамперед Європейського союзу. Міністерство закордонних справ підготувало відповідний санкційний пакет, який передано до розгляду РНБО. Ми сподіваємося, що найближчим часом цей пакет буде розглянуто і наслідком цих рішень стане указ президента”, – заявив він.

Дипломат наголосив, що санкції стосуються прибічників білоруського режиму, які брали участь у фальсифікації президентських виборів або були залучені до репресій громадян.

Як відомо, Україна з середи, 26 травня, припинила авіасполучення з Білоруссю. Крім того, Кабінет Міністрів України заборонив з 29 травня використання повітряного простору нашої країни повітряними суднами, зареєстрованими в Білорусі. Це стало реакцією на інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й арештом опозиційного журналіста Романа Протасевича.