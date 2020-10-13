Рейтинг опубликован на сайте компании.

В рейтинге компании Henley & Partners паспорта разных стран расположены в соответствии с уровнем свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс анализирует визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

Украинцы сегодня без визы (или получив ее после приезда) могут посетить 129 стран, поэтому Украина занимает 41 место в рейтинге вместе с Никарагуа и Венесуэлой.