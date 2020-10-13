Рейтинг опубликован на сайте компании.
В рейтинге компании Henley & Partners паспорта разных стран расположены в соответствии с уровнем свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс анализирует визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.
Украинцы сегодня без визы (или получив ее после приезда) могут посетить 129 стран, поэтому Украина занимает 41 место в рейтинге вместе с Никарагуа и Венесуэлой.
Лидером в рейтинге стала Япония, чьи граждане могут посещать без визы 191 страну. На втором месте находится Сингапур (190), а на третьем — Южная Корея и Германия (по 189 стран).
Замыкают рейтинг Сирия (29 стран), Ирак (28) и Афганистан (26).
По итогам 2019 Украина заняла 43 место в рейтинге, потеряв две позиции.
- В сентябре Украина договорилась о безвизовом режиме с еще одной страной — Гренада.