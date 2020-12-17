Украина в лице вице-премьера Алексея Резникова и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) подписали соглашение о кредите в размере 100 млн долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

В четверг, 17 декабря 2020, было подписано соглашение о займе между Украиной и МБРР в размере 100 млн долларов. Подписали соглашение вице-премьер Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Бахер Эль-Хифнави.

“Кредит предоставляется на 27 лет под 0,25% годовых, первые 12 лет — льготные. В ближайшее время будет подписано соглашение между Минфином и Минреинтеграции по использованию этих средств”, — говорится в сообщении.

Эти деньги должны пойти на реализацию проекта “Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение”, направленного на развитие Донецкой и Луганской областей.

Речь идет о капремонте 183 км автомобильных дорог в Луганской области и борьбе с последствиями вооруженной агрессии РФ для сельскохозяйственной отрасли на территории Луганской области, подконтрольной Украине.