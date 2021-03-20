Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкому изданию Bild.
По его словам, в ближайшее время Украина получит вакцину компаний Pfizer-BioNTech. Партию этого препарата предоставит глобальный механизм COVAX.
“На сегодняшний день с 6-ю из них (производителями, – ред.) подписаны предварительные соглашения (о поставке вакцины, – ред.) и 3 вакцины зарегистрированы в Украине. Это AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac”, – сообщил он.
При этом глава правительства заявил, что пока Украина не будет использовать российскую вакцину Sputnik V. На это есть несколько причин.
“Во-первых, эта вакцина не прошла всех этапов клинических испытаний, а вторая причина заключается в том, что мы, очевидно, не можем использовать вакцину из страны, с которой мы находимся в военном конфликте”, – добавил Шмыгаль.
Напомним, что Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект, освобождающий производителей вакцин от коронавируса COVID-19 от ответственности за неблагоприятные последствия прививок.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield сделали врачу-реаниматологу из Черкасс. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемой в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.
- Вакциной Covishield уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- 4 марта десять человек (пятеро врачей и пятеро селебрити) вакцинировались в прямом эфире программы “Право на власть”. Среди них певица Руслана, телеведущий Александр Педан и другие. Это стало возможным благодаря приказу МОЗ от 1 марта, согласно которому в Украине разрешили вакцинировать от COVID-19 общественных деятелей.
- 11 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вакцинировался от коронавируса COVID-19.
- Министерство охраны здоровья Украины издало приказ, согласно которому участники боевых действий, нардепы и известные люди старше 60 лет могут претендовать на остатки доз вакцины от коронавируса COVID-19.