Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины от коронавируса COVID-19. Сейчас подписаны предварительные соглашения с шестью производителями.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкому изданию Bild.

По его словам, в ближайшее время Украина получит вакцину компаний Pfizer-BioNTech. Партию этого препарата предоставит глобальный механизм COVAX.

“На сегодняшний день с 6-ю из них (производителями, – ред.) подписаны предварительные соглашения (о поставке вакцины, – ред.) и 3 вакцины зарегистрированы в Украине. Это AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac”, – сообщил он.

При этом глава правительства заявил, что пока Украина не будет использовать российскую вакцину Sputnik V. На это есть несколько причин.

“Во-первых, эта вакцина не прошла всех этапов клинических испытаний, а вторая причина заключается в том, что мы, очевидно, не можем использовать вакцину из страны, с которой мы находимся в военном конфликте”, – добавил Шмыгаль.

Напомним, что Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект, освобождающий производителей вакцин от коронавируса COVID-19 от ответственности за неблагоприятные последствия прививок.