Об этом заявил в эфире программы “Свобода слова” на канале ICTV вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
По его словам, нужно будет искать “другую страну и другой город”.
“Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить эти консультации, как раньше, непосредственно в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск для встреч в реальной жизни. И что все равно придется искать другую страну, другой город”, – подчеркнул Резников.
По его словам, поскольку сейчас Беларусь “пока что находится под влиянием Российской Федерации”, доверия к этой стране нет.
Он уточнил, что в Беларуси доминирует антиукраинская риторика.
“Сегодня вы видите, что там доминирует определенное мнение пророссийского направления и антиукраинского характера. Мы это берем, конечно, во внимание”, – отметил Резников.
Как известно, до начала пандемии коронавируса Трехсторонняя контактная группа собиралась на переговоры в Минске. Из-за коронавируса встречи теперь происходят в онлайн-формате.
(На видео – с 10:39)
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