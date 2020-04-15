Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“Достигнута договоренность с ЕИБ об использовании его кредитных средств. Это дополнительные кредитные средства. Переговоры вело Министерство развития территорий Украины совместно с МОЗ. На эти средства мы планируем закупить 838 аппаратов искусственной вентиляции легких”, – отметил он.

При этом Степанов уточнил, что МОЗ Украины изучает возможности использования и закупки аппаратов ИВЛ украинского производства.

“Я считаю, что мы должны развивать собственное производство. Есть несколько производителей. Сейчас в очень срочном порядке мы проводим тестирование со специалистами – анестезиологами, реаниматологами, чтобы эти аппараты полностью соответствовали нашим потребностям. Уверен, что мы найдем варианты, чтобы закупать аппараты ИВЛ именно украинского производства”, – подчеркнул министр.

(На видео – с 7:48)