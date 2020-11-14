Украина находится на финальном этапе подписания договора с американской компанией Pfizer на поставку вакцины от COVID-19.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов, информирует пресс-служба МОЗ.

Кроме того, Министерство здравоохранения находится в тесном контакте со всеми производителями вакцин от коронавируса, которые сейчас находятся на последнем этапе клинических исследований.

“Кроме инициативы COVAX, к которой мы уже присоединены, мы ведем переговоры и уже фактически на стадии подписания договоров с Pfizer, с другой американской компанией Moderna, компанией Sinovac, компанией Синофарм”, – сказал Степанов.

Министр отметил, что сейчас вопрос закупки вакцины от коронавируса является приоритетным для Кабмина и президента.