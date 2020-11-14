Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов, информирует пресс-служба МОЗ.
Кроме того, Министерство здравоохранения находится в тесном контакте со всеми производителями вакцин от коронавируса, которые сейчас находятся на последнем этапе клинических исследований.
“Кроме инициативы COVAX, к которой мы уже присоединены, мы ведем переговоры и уже фактически на стадии подписания договоров с Pfizer, с другой американской компанией Moderna, компанией Sinovac, компанией Синофарм”, – сказал Степанов.
Министр отметил, что сейчас вопрос закупки вакцины от коронавируса является приоритетным для Кабмина и президента.
- Pfizer Inc. и BioNTech SE 9 ноября объявили, что их вакцина-кандидат на основе РНК, BNT162b2, продемонстрировала высокую эффективность против COVID-19 у участников исследования. #Буквы рассказывали, что известно о вакцине.
- Четыре вакцины против COVID-19 в настоящее время проходят крупномасштабные клинические испытания, но только для вакцины Pfizer необходимо поддерживать температуру около минус 75 градусов по Цельсию или минус 103 градуса по Фаренгейту.