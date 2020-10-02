Об этом в интервью “BBC News Украина” сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики… Украина считает, что в этой ситуации важно действовать единым фронтом. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помогать народу Беларуси в этой сложной ситуации”, – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД уточнил, что Украина планирует присоединиться именно к персональным санкциям в отношении определенных представителей руководства Беларуси. Вводить экономические санкции, ограничивать торговлю Киев не планирует.

“Что касается экономического взаимодействия – мы не планируем атаковать. Мы не планируем делать Беларуси еще хуже – мы желаем ей только добра. У нас нет в планах какого-то эмбарго, введения каких-либо ограничений на торговлю”, – объяснил Кулеба.

По словам министра, торговля между Украиной и Беларусью является взаимовыгодной, поэтому введение торговых санкций Киевом (или Минском – в ответ) не будет разумным шагом.

Кулеба допускает изменение данной позиции в случае, если Россия установит контроль над белорусскими предприятиями.

“Вот тогда надо садиться и анализировать каждый крупный контракт, смотреть, не появились ли дополнительные риски, поскольку у нас есть высокое взаимодействие и в военно-торговом секторе”, – отметил министр.

Кроме того, по словам главы МИД, Украина не будет уменьшать уровень дипломатического представительства в Минске.

“Я не вижу оснований для разрыва дипломатических отношений или для понижения присутствия Украины в Беларуси до уровня временного поверенного, как у нас это с Россией”, – объяснил Кулеба.

Это означает, что посол Украины и в дальнейшем будет работать в Беларуси. Однако из официальных контактов останется только “окно коммуникации” через МИД.