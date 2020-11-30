Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на селекторном совещании, сообщает Офис президента.
“Уже с понедельника разблокированы средства на приобретение тестов на антиген и отныне начнется их закупка”, – говорится в сообщении.
Глава МОЗ отметил, что при отсутствии семейного врача или невозможности встречи с ним украинцы могут звонить на созданную горячую линию Министерства здравоохранения, где они получат консультацию, а при необходимости к ним выедет мобильная бригада.
- В октябре главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине появятся точные тесты на COVID-19, которые способны за считанные минуты выявить вирус в организме человека без применения специального лабораторного оборудования.