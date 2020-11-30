С сегодняшнего дня Украина начинает закупку тестов на антиген для выявления COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на селекторном совещании, сообщает Офис президента.

“Уже с понедельника разблокированы средства на приобретение тестов на антиген и отныне начнется их закупка”, – говорится в сообщении.

Глава МОЗ отметил, что при отсутствии семейного врача или невозможности встречи с ним украинцы могут звонить на созданную горячую линию Министерства здравоохранения, где они получат консультацию, а при необходимости к ним выедет мобильная бригада.