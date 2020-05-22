Украина передала в Международный трибунал ООН меморандум по делу о захвате моряков и кораблей в Черном море в ноябре 2018 года.

Об этом сегодня на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

“Сегодня, как и предусмотрено процедурами Трибунала, мы передаем нашу развернутую правовую позицию на рассмотрение Арбитражного трибунала. Этот документ называется меморандум. Факты, изображения, доказательства и юридическая позиция – все здесь системно и качественно изложено”, – сказал глава МИД.

Он отметил, что Украина начинает новый этап в борьбе за справедливость и противодействие российской агрессии в международных судебных инстанциях. По его словам, Украина не хочет мести, а хочет справедливости.

“Россия должна ответить за нарушение Конвенции ООН по морскому праву, за содержание в течение девяти месяцев в российской тюрьме наших моряков и за содержание в течение одиннадцати месяцев наших кораблей”, – отметил Кулеба.

Кроме того, заместитель министр иностранных дел Евгений Енин добавил, что меморандум содержит правовую позицию Украины, в которой подробно описано, какие нормы нарушила российская сторона, а также описание фактов для подтверждения правовой позиции – показания свидетелей, экспертов.

При этом, меморандум является конфиденциальным документом, поэтому конкретную сумму убытков Енин назвать отказался. Он отметил, что структура причиненного вреда состоит из вреда, причиненного Военно-морским силам Украины за ремонт судов, а также невозможность их использования в течение одного года, материального и морального вреда, причиненного морякам, которых незаконно удерживали в российской тюрьме более 9,5 месяцев, а также вред Украине за нарушение ее прав.

Напомним, российские военные 25 ноября 2018 года захватили в нейтральных водах Керченского пролива украинские малые бронированные артиллерийские катера “Бердянск”, “Никополь” и буксир “Яны Капу”. В рамках обмена украинских военнопленных моряков передали украинской стороне в начале сентября этого года. 18 ноября, в акватории Черного моря стартовал процесс по возвращению украинских катеров “Никополь”, “Бердянск” и буксира “Яны Капу”, которые были незаконно захвачены российскими силовиками в ноябре прошлого года.