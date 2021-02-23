Украина подала иск против России в ЕСПЧ

Правительство Украины подало иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Его зарегистрировали 19 февраля под номером 10691/21.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.

По его словам, иск касается административной практики Москвы по устранению политических оппонентов. Отмечается, что это уже девятое исковое заявление Украины против РФ, зарегистрированное в ЕСПЧ.

“Заявление касается утверждений правительства Украины по административной практике Российской Федерации, которая в настоящее время продолжается, относительно целенаправленных операций по убийству оппонентов Российской Федерации в России и на территории других стран, включая членов Совета Европы, вне ситуации вооруженного конфликта”, – заявил Лищина.

Пока сторона РФ не прокомментировала иск.