Украина поднялась на шесть позиций в мировом рейтинге свободы прессы, заняв 96 место.

Об этом говорится в исследовании международной неправительственной организации “Репортеры без границ”.

Так, в 2019 году Украина занимала 102 позицию рейтинга.

“Украина обладает разнообразным медиа-ландшафтом, и ее власти приняли ряд долгожданных реформ после революции 2014 года, в том числе закон о прозрачности собственности СМИ. Однако этих достижений недостаточно, как показывает недофинансирование нового независимого общественного вещателя. Намного больше нужно ослабить жесткую власть олигархов в средствах массовой информации, поощрять редакционную независимость и бороться с безнаказанностью за насильственные преступления против журналистов”, – говористя в сообщении.

В исследовании отмечается, что информационная война с Россией имела негативные последствия, “включая запреты на российские СМИ и социальные сети, внесение в черный список иностранных журналистов и судебные процессы по государственной измене.

“Репортеры без границ” указывают, что избрание Владимира Зеленского президентом не уменьшили угрозы в адрес журналистов и нападения на них.

“Среди жертв – Вадим Комаров, журналист-следователь, который был смертельно ранен в результате нападения и избиения в мае 2019 года в центре Черкасс”, – говорится в исследовании.

Контролируемый сепаратистами восток страны по-прежнему остается запретной зоной для журналистов или иностранных наблюдателей.

За Украиной “Репортеры без границ” следят с 2013 года.