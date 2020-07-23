Украина и Евросоюз подписали меморандум и кредитное соглашение относительно получения нашей страной макрофинансовой помощи ЕС в сумме 1,2 млрд евро.

Об этом проинформировали в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

Церемония подписания документов состоялась сегодня в рамках рабочего визита премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Брюссель. Вместе с ним поехали министр финансов Сергей Марченко и новоназначенный председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

“Программа макрофинансовой помощи продлится 12 месяцев и будет предусматривать выплату двух траншей по 600 млн евро каждый. Предполагается, что выделение первого транша возможно сразу после вступления в силу меморандума о взаимопонимании и кредитного соглашения”, – отмечается в сообщении.

Получение второго транша станет возможным после выполнения украинской стороной “ряда специальных условий” и после проведения Еврокомиссией оценки о выполненных обязательствах.

Так, меморандумом предусмотрено восемь обязательств украинской стороны для получения второй части макрофинансовой помощи:

• повышение прозрачности и эффективности медицинских закупок;

• внедрение реформы налоговой и таможенной администраций и реализация планов налоговой и таможенной реформ;

• усиление независимости, добропорядочности, эффективного функционирования судебной власти;

• усиление прозрачности и эффективности системы государственного управления, а также независимости и эффективности работы антикоррупционных органов и прокуратуры;

• расширение полномочий частных исполнителей; восстановление активов в государственных банках;

• принятие в первом чтении проекта закона о создании нового агентства (органа) для расследования серьезных экономических и финансовых преступлений;

• введение нормативно-правовой базы корпоративного управления для государственных предприятий;

• улучшение функционирования рынка газа.

Как известно, 20 мая Совет ЕС принял решение о предоставлении новой макрофинансовой помощи Украине и еще девяти соседним странам Евросоюза. Кредитные средства направлены на преодоление последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и для улучшения макрофинансовой стабильности.