ООО "Оператор ГТС Украины" и румынский оператор TRANSGAZ подписали соглашение о взаимодействии по европейским правилам с 1 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба украинской компании.

Отмечается, что все поставщики теперь получили возможность свободно транспортировать топливо по новому маршруту – из Турции и Южной Европы через Румынию и Болгарию в Украину и Молдову.

“То есть с 1 января в межгосударственной точке “Исакча1-Орловка1″ будет доступна мощность по маршруту Украина-Румыния в размере 17,8 млн куб. м в сутки, а также в обратном направлении – 15,8 млн куб. м в сутки”, – сказано в сообщении.

Генеральный директор “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что такое решение является историческим.

“Оно позволяет создать дополнительный маршрут для импорта газа в Украину, в первую очередь, для обеспечения газом потребителей Молдовы и приграничных потребителей Украины в Одесской области. Это даст возможность бесперебойно пройти зиму, даже при условии вероятного прекращения транзита газа из РФ”, – сказал он.

Уточняется, что уже в ближайшие дни пройдут первые аукционы на бронирование мощностей на точке “Исакча1-Орловка1”.