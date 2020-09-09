Украина согласилась совместно с боевикам «ДНР» проинспектировать позиции возле Шумов

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
“Участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.
В то же время, в так званом МИД “ДНР” заявили, что в совместной инспекции, которая состоится завтра, 10 сентября, в 14:00, примут участие представители “ДНР” и представители Украины в СЦКК.
Отметим, 6 сентября, Украина потеряла на Донбассе трех военнослужащих. Боевики дважды вели прицельный огонь по позициям ООС, во второй раз украинские защитники дали отпор.
Напомним, 6 сентября боевики нарушили перемирие в Донбассе. Оккупанты из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки. Обстрел имел место и по позициям ВСУ у Курахово (в 30 км от Красногоровки). #Буквы показывали, как выглядят позиции ООС после обстрела.
Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заверил, что если российско-оккупационные войска атакуют украинские позиции на Донбассе, то получат адекватный ответ “всеми силами и средствами”.
Также 6 сентября военнослужащие продолжали тушить очаги пожаров на территории Донецкой и Луганской областей. Во время эвакуации личного состава двое украинских защитников, обходя очаг огня в “серой зоне”, подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.
- 5 сентября было распространено, в том числе в российских СМИ, заявление главаря боевиков “ДНР” Пушилина. В нем говорилось о том, что боевик распорядился нанести удар по позициям украинских войск в районе поселка Шумы (находится недалеко от оккупированной Горловки в Донецкой области). Причиной открытия огня якобы являются “незаконно возведенные инженерные сооружения в районе населенного пункта Шумы”.
- 6 сентября боевики устроили провокацию у н.п. Шумы в Донецкой области, где главарь “ДНР” угрожал открыть огонь по позициям ООС.
- Наблюдатели ОБСЕ (несмотря на заявления главаря боевиков) не зафиксировали никаких изменений на позициях украинских военных возле Шумов.
- Из-за заявления Пушилина Украины созвала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.