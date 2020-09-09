Украина согласилась совместно с боевикам «ДНР» проинспектировать позиции возле Шумов

На внеочередных переговорах Трехсторонней контактной группы представители Украины согласились совместно с боевиками "ДНР" проинспектировать участок позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

“Участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

В то же время, в так званом МИД “ДНР” заявили, что в совместной инспекции, которая состоится завтра, 10 сентября, в 14:00, примут участие представители “ДНР” и представители Украины в СЦКК.

Отметим, 6 сентября, Украина потеряла на Донбассе трех военнослужащих. Боевики дважды вели прицельный огонь по позициям ООС, во второй раз украинские защитники дали отпор.