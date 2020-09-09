Украина согласилась совместно с боевикам «ДНР» проинспектировать позиции возле Шумов

Covid-19 Украина

обновлено 09.09.2020 в 16:02

Всего:

143030(+2551)

Болеют:

75348(+2551)

Выздоровели:

64703(+1157)

Умерло:

2979(+45)

Эксклюзив
16:52 В Киеве открыли мемориальную доску погибшему на Донбассе разведчику Вячеславу Куцмаю
16:37 Лукашенко заявил, что Путин просил его поговорить с Зеленским «по-отечески»
15:43 В Мариуполе проведут превентивные антитеррористические мероприятия
14:58 «Слуги народа» хотят разрешить доступ правоохранителям к смартфонам и компьютерам украинцев
14:34 Суд арестовал 65 российских самолетов за полеты в аннексированный Крым
14:33 Острецова написала заявление в полицию на сексуальные домогательства актера сериала «Слуга народа»
13:52 Белорусскую оппозиционерку Колесникову арестовали, она в СИЗО
13:49 В Верховную Раду проходят пять партий. К победителям добавился Ляшко
13:35 «Слуга народа» Янченко назвала донецких детей «немытыми и нечесаными»: видео
13:10 В Беларуси в квартиру нобелевской лауреатки Алексиевич ломятся неизвестные
12:12 Только 27 % украинцев считают, что после местных выборов что-то изменится
11:33 В Беларуси задержали члена президиума Координационного совета Максима Знака
10:57 Требовали $200? Пресс-секретарь Зеленского судится с Университетом Шевченко
09:53 Фильмы для «Оскара» станут отбирать по новым правилам
08:55 В Константиновке горит мусорная свалка: видео
07:55 Шоу «Семейство Кардашьян» закрывается после 14 лет в эфире
01:17 Маск потерял $16,5 млрд после обвала акций Tesla и выбыл из ТОП-5 самых богатых людей мира
00:50 Григорий Лепс дал концерт в оккупированном Донецке — видео
00:06 Project Geländewagen: Вирджил Абло и Mercedes создали уникальную версию культового авто

08 сентября

23:10 «ЕС» требует, чтобы Аваков взял на личный контроль расследование нападения на Балуха
22:45 Киевский ботсад утонул в астрах и георгинах: яркие фото
22:13 Apple представила свой первый магазин на воде. Это полностью стеклянная полусфера
21:34 Анонсированного повышения зарплат учителям на 20-70% пока не будет: разъяснения МОН
21:10 В Турции ввели обязательный масочный режим
Партнерский материал
20:40 KMW Special и USAID представляют дискуссию «Новости, фейки, манипуляции, а также место позитивной информации в информационных программах»
20:32 Неизвестные напали на штаб Навального в Новосибирске
20:19 На Деркача в Вашингтоне работала команда лоббистов — Politico
20:05 Беларусь, Россия и Сербия планируют «антитеррористические учения»
Партнерский материал
19:45 KYIV MEDIA WEEK Special и Посольство Канады в Украине презентуют звездный inspiration talk «VFX и анимация в Канаде. Возможности для копродукции» 

Украина согласилась совместно с боевикам «ДНР» проинспектировать позиции возле Шумов

На внеочередных переговорах Трехсторонней контактной группы представители Украины согласились совместно с боевиками "ДНР" проинспектировать участок позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы.

Среда, 9 сентября 2020, 16:21

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

“Участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

В то же время, в так званом МИД “ДНР” заявили, что в совместной инспекции, которая состоится завтра, 10 сентября, в 14:00, примут участие представители “ДНР” и представители Украины в СЦКК.

Отметим, 6 сентября, Украина потеряла на Донбассе трех военнослужащих. Боевики дважды вели прицельный огонь по позициям ООС, во второй раз украинские защитники дали отпор.

Напомним, 6 сентября боевики нарушили перемирие в Донбассе. Оккупанты из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки. Обстрел имел место и по позициям ВСУ у Курахово (в 30 км от Красногоровки). #Буквы показывали, как выглядят позиции ООС после обстрела.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заверил, что если российско-оккупационные войска атакуют украинские позиции на Донбассе, то получат адекватный ответ “всеми силами и средствами”.

Также 6 сентября военнослужащие продолжали тушить очаги пожаров на территории Донецкой и Луганской областей. Во время эвакуации личного состава двое украинских защитников, обходя очаг огня в “серой зоне”, подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.

Теги: бойовики, инспекция, окупанты, бойовики, инспекция, Кравчук, окупанти, ОПУ, ТКГ, Украина, Шуми, ДНР, Донбас

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться