Правительство Украины пока не планирует вводить запрет на въезд в нашу страну из Великобритании из-за нового штамма COVID-19. Но для путешественников будут действовать ряд ограничений.

Об этом заявил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Правительство Украины в данный момент не будет запрещать въезд путешествующим из Великобритании. Будут действовать лишь ограничения”, – отметил Ляшко.

Так, путешествующие из Великобритании должны будут:

• иметь полис медицинского страхования, который покрывает случай инфицирования COVID-19 и дальнейшее лечение (это норма для иностранцев);

• иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до пересечения границы;

• при отсутствии теста отправиться на 14 дней самоизоляции с приложением “Дий дома”.

(На видео – с 27:38)