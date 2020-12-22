Об этом заявил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
“Правительство Украины в данный момент не будет запрещать въезд путешествующим из Великобритании. Будут действовать лишь ограничения”, – отметил Ляшко.
Так, путешествующие из Великобритании должны будут:
• иметь полис медицинского страхования, который покрывает случай инфицирования COVID-19 и дальнейшее лечение (это норма для иностранцев);
• иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до пересечения границы;
• при отсутствии теста отправиться на 14 дней самоизоляции с приложением “Дий дома”.
(На видео – с 27:38)
- Ранее стало известно, что ряд стран Европы вводят или рассматривают возможность введения ограничений на сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса COVID-19. Он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен. В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.
- Правительства Польши, Чехии и Гонконга, среди прочих, приняли решение приостановить авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там новый штамм коронавируса.
- Министерство охраны здоровья Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Великобританию и ряд других стран, где обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19.