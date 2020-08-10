Заявление опубликовано на сайте МИД Украины.
В понедельник, 10 августа, министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс выступили с совместным заявлением в связи с массовыми протестами, которые охватили Беларусь после выборов президента.
Министры выразили обеспокоенность эскалацией ситуации в Беларуси и призвали власти воздержаться от применения силы, а также освободить всех задержанных прошлой ночью.
“Уважение к основным свободам и правам человека, включая демократию и верховенство права, является необходимым для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, которую мы полностью поддерживаем. Мы уверены, что только путем диалога текущую ситуацию можно решить на благо народа и государства Беларусь. При необходимости, мы открыты для любой помощи в содействии этому диалогу”, — отметили министры.
- Напомним, в Беларуси днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, прошли массовые протесты.
- В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек. Следственный комитет Белоруссии открыл 21 уголовное производство по фактам массовых беспорядков.
- Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%.
- 10 и 11 августа демонстранты в Беларуси собираются на новые акции протеста.