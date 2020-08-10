Министры иностранных дел стран Люблинского треугольника (Украина, Польша и Литва) выступили с совместным заявлением по поводу протестов в Беларуси.

Заявление опубликовано на сайте МИД Украины.

В понедельник, 10 августа, министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс выступили с совместным заявлением в связи с массовыми протестами, которые охватили Беларусь после выборов президента.

Министры выразили обеспокоенность эскалацией ситуации в Беларуси и призвали власти воздержаться от применения силы, а также освободить всех задержанных прошлой ночью.

“Уважение к основным свободам и правам человека, включая демократию и верховенство права, является необходимым для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, которую мы полностью поддерживаем. Мы уверены, что только путем диалога текущую ситуацию можно решить на благо народа и государства Беларусь. При необходимости, мы открыты для любой помощи в содействии этому диалогу”, — отметили министры.