Из 135 миллионов долларов, выделенных Украине Всемирным банком, 35 млн долларов будут направлены на борьбу с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

По его словам, указанные средства будут распределены следующим образом:

• $20 млн – на закупку материалов и оборудования;

• $15 млн – на дополнительное финансирование медучреждений.

“Украине удалось дополнительно привлечь $ 135 млн от Всемирного банка. Из них $ 35 млн пойдут на борьбу с COVID-19. В частности, $ 20 млн – на закупки необходимых материалов и оборудования для преодоления коронавируса, $15 млн – на дополнительное финансирование медучреждений для обеспечения организации, выявления и лечения случаев COVID-19”, – отметил Степанов.

Глава МОЗ также рассказал, что сейчас в Украине насчитывается около 200 тысяч ПЛР-тестов на коронавирус, которые закупаются в Китае и Южной Корее. Кроме того, запущено производство украинских тестов.

“Украина полностью обеспечена необходимым количеством ПЛР-тестов. На сегодняшний день у нас есть около 200 тысяч ПЛР-тестов, и это количество постоянно пополняется… По поводу людей, которым делают эти тесты в первую очередь, то есть очень четкие медицинские показатели: это люди, у которых есть клинические симптомы COVID-19. Кроме того, мы делаем тест всем без исключения людям, которые болеют воспалением легких”, – заявил министр.

(На видео – с 2:20 и 6:15)