Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
По его словам, указанные средства будут распределены следующим образом:
• $20 млн – на закупку материалов и оборудования;
• $15 млн – на дополнительное финансирование медучреждений.
“Украине удалось дополнительно привлечь $ 135 млн от Всемирного банка. Из них $ 35 млн пойдут на борьбу с COVID-19. В частности, $ 20 млн – на закупки необходимых материалов и оборудования для преодоления коронавируса, $15 млн – на дополнительное финансирование медучреждений для обеспечения организации, выявления и лечения случаев COVID-19”, – отметил Степанов.
Глава МОЗ также рассказал, что сейчас в Украине насчитывается около 200 тысяч ПЛР-тестов на коронавирус, которые закупаются в Китае и Южной Корее. Кроме того, запущено производство украинских тестов.
“Украина полностью обеспечена необходимым количеством ПЛР-тестов. На сегодняшний день у нас есть около 200 тысяч ПЛР-тестов, и это количество постоянно пополняется… По поводу людей, которым делают эти тесты в первую очередь, то есть очень четкие медицинские показатели: это люди, у которых есть клинические симптомы COVID-19. Кроме того, мы делаем тест всем без исключения людям, которые болеют воспалением легких”, – заявил министр.
(На видео – с 2:20 и 6:15)
- 13 апреля сообщалось, что Всемирный банк предоставит Украине $135 млн на модернизацию сектора здравоохранения и противодействие пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
- В Украине по состоянию на утро 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждены рекордные 392 новых случая заражения.