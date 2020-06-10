Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Транш был предоставлен в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС.

Деньги поступят в виде займа под 0,125 % годовых со сроком погашения до 10 июня 2035 года. “Полученные средства будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета и будут способствовать уменьшению внешнего финансового давления на Украину, улучшению платежного баланса государства”, – отметили в Минфине.

В ведомстве добавили, что эти средства помогут сохранить “финансовую стабильность в Украине” (учитывая необходимость преодоления негативных экономических последствий, спровоцированных вспышкой коронавируса).

Согласно сообщению, получение транша стало возможным после выполнения Украиной 12-ти специальных условий по внедрению реформ в сферах: противодействия и борьбы с коррупцией; социальной политики; предупреждения отмывания денег; энергетики; реализации таможенной политики; реформирования налоговой и таможенной служб; корпоративного управления в государственных банках; противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения; уменьшения высокого уровня безнадежных кредитов в банковской системе, а также согласовании новой программы сотрудничества с МВФ.

Сейчас между Правительством Украины и Европейской Комиссией продолжаются консультации об условиях новой программы макрофинансовой помощи ЕС для поддержки усилий в преодолении последствий распространения коронавируса. Продолжительность программы объемом 1,2 млрд евро составит 12 месяцев и предусматривает выплату двух траншей, первый из которых будет безусловным.

СПРАВКА. Первый транш в рамах 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро Украина получила в декабре 2018 года.

Общая сумма льготной кредитной помощи ЕС, полученная Украиной в течение 2014 – 2020 гг. достигла 3,81 млрд евро.