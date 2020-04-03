В Украину начали поставлять препараты с действующим веществом гидроксихлорохин, которые используются для лечения пациентов с COVID-19.

Об этом в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1” сообщил новоназначенный министр охраны здоровья Максим Степанов.

Так в четверг, 2 апреля, Украина получила первые 3 тысячи упаковок препарата “Плаквенил”.

“Компания физически передала препараты сегодня (2 апреля — ред.). У нас уже готово соответствующее распределение. Передали они 3000 упаковок, 2250 упаковок поедут по всем областям, 750 остаются в Киеве для быстрого реагирования”, — сказал Степанов.

По словам главы МОЗ, уже в пятницу может быть подписан соответствующий приказ и лекарства отправят в регионы.

Степанов объяснил, что “Плаквенил” — это “один из препаратов, в которых эта активное вещество, которое непосредственно влияет на лечение при коронавирусе”.

Он добавил, что Украина намерена закупить такое количество “Плаквенила”, которого должно хватить на лечение до 20 тысяч пациентов. Поставка ожидается на следующей неделе.

“У нас уже есть договоренности с другими компаниями по поставкам этого препарата, гидроксихлорохина”, — отметил министр.