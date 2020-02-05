В Украину доставили разработанные в Германии тест-системы для диагностики китайского коронавируса (2019-nCoV).

Об этом сообщили в пресс-службе министерства охраны здоровья.

“Украина получила тест-систему для выявления нового коронавируса. Реагенты в составе тест-системы позволят проводить лабораторную диагностику нового коронавируса на современном уровне. Наборы разработаны в Германии с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения данного вида коронавируса”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно рекомедациям ВОЗ, диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, которые “соответствуют эпидемиологическому и клиническому определению болезни”. То есть, только пациентам с подозрением на заражение коронавирусом.

“В дальнейшем планируется поступление дополнительных реагентов от ВОЗ и закупка за средства государственного бюджета”, — добавили в МОЗ.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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