Международный банк реконструкции и развития выделит Украине $200 млн на "ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство".

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Украина начала реализацию программы “Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство”, которая предусматривает выделение Международным банком реконструкции и развития займа в размере $200 млн. Соответствующая программа была утверждена 27 августа 2019 года.

Как отметили в Минфине, реализация программы позволит Украине “смягчить отдельные ограничения на пути к росту участия частного сектора в сельскохозяйственном рынке факторов производства и рынка товаров Украины”.

В рамках программы предусмотрено:

создание Государственного аграрного реестра, доступ к которому будет открыт для широкой общественности;

проведение инвентаризации земель государственной собственности и внесение сведений о них в Государственный земельный кадастр;

разработка методологии создания планов землепользования для объединенных территориальных общин;

проведение спутникового картографирования территории Украины;

создание автоматизированной системы оповещения об изменениях в Государственном земельном кадастре;

повышение осведомленности владельцев и пользователей земельных участков относительно прав на землю и способов их защиты;

усиление системы государственного контроля на государственной границе Украины с учетом требований Европейского Союза и мировых практик;

разработка и введение в эксплуатацию интерактивной информационный системы о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.

Напомним, накануне исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил 18-месячную программу поддержки Украины на $5 млрд.