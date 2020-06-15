Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.
Украина начала реализацию программы “Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство”, которая предусматривает выделение Международным банком реконструкции и развития займа в размере $200 млн. Соответствующая программа была утверждена 27 августа 2019 года.
Как отметили в Минфине, реализация программы позволит Украине “смягчить отдельные ограничения на пути к росту участия частного сектора в сельскохозяйственном рынке факторов производства и рынка товаров Украины”.
В рамках программы предусмотрено:
- создание Государственного аграрного реестра, доступ к которому будет открыт для широкой общественности;
- проведение инвентаризации земель государственной собственности и внесение сведений о них в Государственный земельный кадастр;
- разработка методологии создания планов землепользования для объединенных территориальных общин;
- проведение спутникового картографирования территории Украины;
- создание автоматизированной системы оповещения об изменениях в Государственном земельном кадастре;
- повышение осведомленности владельцев и пользователей земельных участков относительно прав на землю и способов их защиты;
- усиление системы государственного контроля на государственной границе Украины с учетом требований Европейского Союза и мировых практик;
- разработка и введение в эксплуатацию интерактивной информационный системы о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.
Напомним, накануне исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил 18-месячную программу поддержки Украины на $5 млрд.
- 12 июня Украина получила первый транш по кредиту от Международного валютного фонда.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что МВФ не требует от Украины принятия решений по повышению пенсионного возраста и тарифов на газ и отопление.