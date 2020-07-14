Covid-19 Украина

обновлено 14.07.2020 в 12:02

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Украина получит от Вьетнама 300 аппаратов ИВЛ

Вьетнам предоставит Украине в виде гуманитарной помощи 300 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких.

Вторник, 14 июля 2020, 12:38

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.

“Следующая новость касается поставки из Вьетнама 300 аппаратов ИВЛ. Мы очень долго работали над этим проектом, вы знаете, что в мире существует большой спрос на аппараты ИВЛ, вы знаете, что мир готовится ко второй волне коронавируса, и соответственно спрос на такие аппараты не приходит, он остается. Каждая страна пытается иметь надлежащий запас таких аппаратов для того, чтобы иметь возможность спасать жизни своих наиболее тяжелых больных, и мы по всему миру охотились на ИВЛ, и в конце концов нам удалось обеспечить предоставление Украине партии в 300 портативных аппаратов ИВЛ. Государство не заплатила за эти аппараты ни копейки. Эти аппараты являются гуманитарной помощью”, – сказал Кулеба.

  • Кабинет Министров одобрил выделение Министерству охраны здоровья 100 млн грн на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

 

Теги: , Украина, ИВЛ

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