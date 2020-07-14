Украина получит от Вьетнама 300 аппаратов ИВЛ

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.

“Следующая новость касается поставки из Вьетнама 300 аппаратов ИВЛ. Мы очень долго работали над этим проектом, вы знаете, что в мире существует большой спрос на аппараты ИВЛ, вы знаете, что мир готовится ко второй волне коронавируса, и соответственно спрос на такие аппараты не приходит, он остается. Каждая страна пытается иметь надлежащий запас таких аппаратов для того, чтобы иметь возможность спасать жизни своих наиболее тяжелых больных, и мы по всему миру охотились на ИВЛ, и в конце концов нам удалось обеспечить предоставление Украине партии в 300 портативных аппаратов ИВЛ. Государство не заплатила за эти аппараты ни копейки. Эти аппараты являются гуманитарной помощью”, – сказал Кулеба.