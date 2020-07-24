Об этом свидетельствуют данные немецкого Института Роберта Коха.

Уточняется, что за последние сутки в Германии зафиксировано 815 случаев заболевания коронавирусом.

Данный показатель является наибольшим с 15 мая, когда за сутки было подтверждено 913 случаев заражения. Более того, с 15 мая количество заражений за одни сутки ни разу не превышало 800 случаев.

Отмечается, что сейчас в Германии переживают из-за возможности “экспорта” коронавируса из-за рубежа, поскольку после открытия внутренних границ Европейского Союза множество немцев выехало на отдых в другие государства.

Сообщается, что в стране на совещании министров здравоохранения федеральных земель намерены рассмотреть вопрос целесообразности введения обязательного тестирования прямо в аэропортах всех прибывающих в Германию из стран с повышенным риском заражения.

В целом с начала эпидемии коронавируса в Германии подтверждено 204 183 случая заражения. От COVID-19 умерли 9 111 человек.