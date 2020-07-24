Об этом свидетельствуют данные немецкого Института Роберта Коха.
Уточняется, что за последние сутки в Германии зафиксировано 815 случаев заболевания коронавирусом.
Данный показатель является наибольшим с 15 мая, когда за сутки было подтверждено 913 случаев заражения. Более того, с 15 мая количество заражений за одни сутки ни разу не превышало 800 случаев.
Отмечается, что сейчас в Германии переживают из-за возможности “экспорта” коронавируса из-за рубежа, поскольку после открытия внутренних границ Европейского Союза множество немцев выехало на отдых в другие государства.
Сообщается, что в стране на совещании министров здравоохранения федеральных земель намерены рассмотреть вопрос целесообразности введения обязательного тестирования прямо в аэропортах всех прибывающих в Германию из стран с повышенным риском заражения.
В целом с начала эпидемии коронавируса в Германии подтверждено 204 183 случая заражения. От COVID-19 умерли 9 111 человек.
- Ранее в МИД назвали 23 страны, которые открыты для украинцев. Данный перечень включает и те государства, куда необходима виза. Это, в частности, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея.
- Несмотря на общий запрет гражданам Украины посещать страны Шенгенской зоны из-за пандемии коронавируса COVID-19, есть 8 категорий граждан, которые могут въезжать в Европейский Союз.